Мамаеву предрекли проблемы с возвращением в футбол

Спортивный юрист Михаил Прокопец оценил шансы полузащитника Павла Мамаева быть заявленным в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в случае освобождения из колонии. Его слова приводит Sport24.

Прокопец посчитал, что Мамаеву придется ждать зимнее трансферное окно для возобновления выступлений. «Если твой контракт был расторгнут во время трансферного окна, то ты можешь быть заявлен. Контракт Мамаева [с "Краснодаром"] до сих пор не расторгнут, а окно закрылось вчера», — заявил юрист.

2 сентября заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко заявил, что у Мамаева и нападающего Александра Кокорина есть возможность получить положительную характеристику для ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО), которое они подали в августе. Он отметил, что футболисты хорошо зарекомендовали себя в колонии.

10 августа Мамаев порассуждал о шансах вернуться в профессиональный спорт после освобождения из колонии. По его словам, он держит себя в форме и без труда сможет вновь играть в футбол.

Мамаев и Кокорин находятся в колонии с 4 июля. Спортсмены осуждены за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го. Учитывая время, проведенное игроками в СИЗО, Мамаев должен выйти из колонии в конце ноября, а Кокорин — в начале декабря.

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