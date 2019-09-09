Семак назвал возвращение Кокорина в «Зенит» мечтой

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возвращении в состав команды нападающего Александра Кокорина. Его слова приводятся на сайте сине-бело-голубых.

Семак заявил, что по-прежнему ждет возвращения Кокорина. Он назвал форварда одним из лучших игроков России и отметил, что иметь такого футболиста — мечта любого тренера. «У него нет контракта на данный момент, и ему выбирать, но я как тренер, конечно, жду не первый год его появления», — подытожил специалист.

Контракт Кокорина с «Зенитом» истек в июле 2019 года. Футболист этим летом стал свободным агентом и может быть дозаявлен вне рамок трансферного окна.

6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Кокорина и полузащитника Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Их должны выпустить через 10 дней после постановления суда.

Футболисты находились в колонии с 4 июля. Спортсмены были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го.