Кокорин и Мамаев впервые заговорили после УДО и вспомнили о Кадырове

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев дали интервью радиостанции «Говорит Москва». Ранее Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил их ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии.

Игроки оценили предложение главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, который позвал их играть за грозненский «Ахмат». Кокорин и Мамаев поблагодарили политика за приглашение, а также напомнили, что он был одним из немногих, кто поддержал их. Однако, по словам футболистов, дальнейшие решения о своей карьере они будут решать, исходя из позиции своих клубов — «Зенита» и «Краснодара».

Также игроки вспомнили о поддержке со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского и президента «Урала» Григория Иванова. «Два человека, которые не побоялись ничего, сказали спокойно, что, да, ребята оступились, ошиблись, но ничего страшного, мы готовы их взять», — сказал Мамаев о Кадырове и Иванове.

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Спортсмены смогут выйти из колонии, в которой они находились с 4 июля, через десять дней после принятия решения об УДО. 2 сентября заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко заявил, что Александр Кокорин и Павел Мамаев получили положительную характеристику для ходатайства об УДО, которое они подали в августе. По его мнению, Кокорин и Мамаев пропагандировали в колонии здоровый образ жизни.

Футболисты были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го.

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