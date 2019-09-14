Назван претендующий на Кокорина клуб

Нападающий Александр Кокорин может подписать контракт с «Сочи». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания, руководители петербургского «Зенита» и «Сочи» обсуждают вариант, при котором бывший форвард сине-бело-голубых на полгода перейдет к сочинцам, чтобы набрать форму, а зимой вернется в состав петербургского клуба.

Контракт Кокорина с «Зенитом» истек в июле 2019 года. Этим летом футболист стал свободным агентом и может быть дозаявлен вне рамок трансферного окна.

6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Кокорина и полузащитника Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Их должны выпустить через 10 дней после постановления суда.

Футболисты находились в колонии с 4 июля. Спортсмены были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го.

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