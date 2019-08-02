Кокорин и Мамаев подали на УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в колонии №4 в Белгородской области, подали ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает агентство «Москва».

Заявления поступили в Алексеевский районный суд Белгородской области в пятницу, 2 августа. Дата рассмотрения пока не была назначена.

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Футболисты были этапированы в колонию 4 июля. Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Оба спортсмена находились в СИЗО «Бутырка» с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. С учетом проведенного в СИЗО времени Мамаев должен выйти из колонии в конце ноября, а Кокорин — в начале декабря.

Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.

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