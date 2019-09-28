Мамаев официально вернулся в футбол

Полузащитник Павел Мамаев подписал контракт с «Ростовом». Об этом сообщается на сайте команды.

Соглашение с футболистом рассчитано на два года с опцией продления еще на один сезон. В «Ростове» Мамаев будет выступать под десятым номером.

17 сентября Мамаев и нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин вышли на свободу, проведя в колонии более двух месяцев. Через три дня стало известно, что «Краснодар», за который до тюремного заключения выступал Мамаев, расторг договор с игроком. После этого СМИ написали о возможном трансфере полузащитника в столичное «Динамо».

Помимо «Краснодара» Мамаев выступал за московский ЦСКА. Вместе с армейцами хавбек выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, он защищал цвета национальной сборной с 2009-го по 2016 год.

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