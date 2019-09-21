Мамаеву нашли новый клуб

Полузащитник Павел Мамаев ведет переговоры о сотрудничестве с московским клубом «Динамо». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, футболист сможет тренироваться вместе со столичной командой вплоть до зимнего трансферного окна. Уже в январе его можно будет включить в заявочный список на сезон.

Вечером 20 сентября стало известно, что клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым. Соглашение было разорвано по обоюдному согласию сторон. В «Краснодаре» признались, что клуб «глубоко переживал» арест и заключение футболиста в колонию.

16 сентября сообщалось, что Мамаев может подписать контракт с самарским футбольным клубом «Крылья Советов».

Спортсмен был освобожден из колонии в Белгородской области 17 сентября. Вместе с ним на свободу вышел нападающий «Зенита» Александр Кокорин. Их поместили в тюрьму из-за двух драк, которые футболисты устроили в октябре 2018-го.

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