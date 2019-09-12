ЦСКА открестился от возвращения Мамаева

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не рассматривает возможность приглашения полузащитника Павла Мамаева. Слова функционера приводит «Спорт-Экспресс».

Бабаев подчеркнул, что в этом вопросе репутация футболиста не играет решающей роли. В ЦСКА сомневаются, что Мамаев сумеет усилить команду. «А по его истории, хотя она и некрасивая, скажу, что ребята свою вину искупили», — заметил гендиректор клуба.

11 сентября главный тренер сборной России Станислав Черчесов, говоря о будущем Мамаева и нападающего Александра Кокорина, заявил: «Футболисты нарушили общественный порядок, получили по заслугам. Теперь они должны проявлять свои лучшие качества. А там все в их ногах».

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6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении. Игроков должны выпустить через 10 дней после постановления суда. Кокорин и Мамаев находились в колонии с 4 июля. Спортсмены были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го.

Мамаев выступал за ЦСКА с 2007 по 2013 год, после чего перешел в «Краснодар». Его контракт с «быками» действует до сих пор, хотя клуб заявлял о желании расторгнуть его.

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