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На Мамаева нашелся новый претендент

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Павел Мамаев

Футболист Павел Мамаев может продолжить карьеру в «Ростове», клуб проведет с ним переговоры в ближайшее время. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

По информации издания, Мамаев прилетел в Ростов-на-Дону для переговоров с руководством местной команды. Полузащитник рассматривает возможность играть за «Ростов» из-за срыва варианта с переходом в «Динамо». Планировалось, что 26 сентября игрок пройдет медосмотр для столичного клуба, но из-за вероятной смены тренера планы команды изменились.

21 сентября «Спорт-экспресс» сообщил о том, что Мамаев подпишет контракт с динамовцами. Отмечалось, что футболист сможет тренироваться вместе со столичной командой вплоть до зимнего трансферного окна, а в январе будет включен в заявочный список на сезон. Другим претендентом на хавбека назывались самарские «Крылья Советов».

Спортсмен был освобожден из колонии в Белгородской области 17 сентября. Вместе с ним на свободу вышел нападающий «Зенита» Александр Кокорин. Их поместили в тюрьму из-за двух драк, которые футболисты устроили в октябре 2018-го.

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