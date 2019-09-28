Главный тренер «Ростова» пообещал реанимировать Мамаева

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал подписание клубом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. Слова Карпина в субботу, 28 сентября, приводит «Чемпионат.com».

«Если бы мы не были уверены в Мамаеве на сто процентов, не подписали бы его. Он квалифицированный российский игрок уровня сборной. Те моменты, которые произошли в его жизни, думаю, останутся в прошлом. Реанимируем и его. Думаю, настрой Павла никуда не уйдет в течение сезона. Этот год многому его научил», — заявил специалист.

Также Карпин отреагировал на слова о том, что «Ростов» является «командой сбитых летчиков». «Можно ли нас так называть после подписания Мамаева? Называйте как угодно, лишь бы выигрывали», — заключил тренер.

О подписании контракта между «Ростовом» и Мамаевым стало известно 28 сентября. Клуб объявил об этом во время матча Российской премьер-лиги с московским «Динамо». Полузащитнику вручили футболку с десятым номером. Встреча завершилась победой ростовчан со счетом 3:0. После 11 туров в активе команды Карпина 23 очка, она занимает первое место в таблице.

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