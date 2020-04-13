«Сочи» попробует забрать у Кокорина часть зарплаты

Руководство футбольного клуба «Сочи» обсудит с нападающим команды Александром Кокориным возврат части зарплаты. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.

По словам функционера, он пока не разговаривал с игроком, но планирует сделать это в течение недели. О деталях возможного возврата средств Рубашко рассказывать не стал.

10 апреля «Сочи» договорился с игроками и тренерским штабом о 50-процентном сокращении заработной платы за апрель из-за пандемии коронавируса. Кокорин перешел в команду из «Зенита» на правах аренды до конца сезона в середине февраля. Футболист заявил, что сочинцы сразу же выплатили ему авансом всю положенную по контракту зарплату.

В четырех матчах в составе «Сочи» Кокорин забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Нападающий был признан лучшим игроком Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам марта.

Согласно решению Российского футбольного союза (РФС), пауза во всех профессиональных футбольных соревнованиях продлится как минимум до 31 мая из-за пандемии коронавируса. Ряд клубов уже сократили зарплаты игрокам.

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