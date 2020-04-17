Кокорин рассказал о влиянии тюрьмы на отказ сосать палец после забитых мячей

Форвард «Сочи» Александр Кокорин больше не будет сосать палец после забитых мячей. Об этом футболист рассказал в эфире телеканала ТНТ.

Игрок отметил, что праздновал голы таким образом после того, как у него родился ребенок, и пока тот был маленьким, жест сохранял актуальность. Однако из-за отбытия наказания в тюрьме Кокорин решил, что сосать палец больше не стоит, так как теперь это выглядит «совсем странно».

Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2019/2020. В четырех матчах Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) 29-летний нападающий забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

С октября 2018-го по май 2019-го Кокорин находился в СИЗО, а после вынесения приговора отправился в колонию, из которой вышел в сентябре прошлого года. Он оказался за решеткой после того, как устроил две драки в центре Москвы вместе с футболистом Павлом Мамаевым.

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