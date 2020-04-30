Телеведущая Ушакова объяснила решение судиться с Кокориным и Мамаевым

Телеведущая Ольга Ушакова объяснила обращение в суд по поводу возмещения материального ущерба, причиненного ее автомобилю футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Об этом сообщает издание «Подъем».

Журналистка отметила, что иск был подан давно, но его оформление затянулось. Ушакова уточнила, что ущерб ее машине марки Mercedes был подсчитан специалистами и составляет 321 тысячу рублей. По ее словам, она хочет, чтобы вопрос решался исключительно в правовом поле.

Информация о подаче иска Ушаковой к футболистам появилась ранее в четверг, 30 апреля. Автомобиль был поврежден 8 октября 2018 года во время драки игроков с водителем Ушаковой Виталием Соловчуком. У машины было разбито стекло, а салон испачкан кровью.

Помимо драки с Соловчуком, в тот же день у Кокорина и Мамаева в центре Москвы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком. По итогам двух инцидентов спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год. Сейчас Кокорин является игроком футбольного клуба «Сочи», Мамаев — «Ростова».

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