Кокорин захотел перейти в европейский клуб

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», хочет продолжить карьеру в Европе. Об этом футболист рассказал на YouTube-канале «КраСава».

По словам футболиста, у него есть свои люди в Италии, которые рассказали ему об интересе трех команд. Среди них нет победителя последних восьми розыгрышей серии А туринского «Ювентуса», но зато есть «Рома», в которую хочет перейти форвард.

Кокорин также рассказал, что вопреки появившейся в СМИ информации, с ним никто не связывался из московского «Локомотива».

Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2019/2020. В четырех матчах Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) 29-летний нападающий забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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