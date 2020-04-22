Кокорин рассказал о недополученных за время пребывания в тюрьме деньгах

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что не получал от петербургского «Зенита» денег по контракту во время пребывания в тюрьме. Его слова приводит Bobsoccer.

«Понятно, что недополучил за год контракта, что надо было закрыть вопрос по той ситуации, в которой я оказался», — заявил Кокорин. Он добавил, что не переживает по этому поводу, и назвал себя небедным человеком, способным прокормить семью.

Ранее Кокорин объяснил, почему отказался от привычного для себя празднования голов. Из-за отбытия наказания в тюрьме футболист решил, что сосать палец после забитого мяча больше не стоит, так как теперь это выглядит «совсем странно». Также спортсмен заявил, что предпочитает чифир шампанскому.

С октября 2018-го по май 2019-го Кокорин находился в СИЗО, а после вынесения приговора отправился в колонию, из которой вышел в сентябре 2019 года. Он оказался за решеткой после того, как устроил две драки в центре Москвы вместе с другим футболистом Павлом Мамаевым.

За «Сочи» Кокорин выступает на правах аренды до конца сезона-2019/2020. На данный момент розыгрыш Тинькофф Российской премьер-лиги приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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