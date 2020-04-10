Слуцкий назвал запретное для игроков своей команды слово

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий назвал запретное для футболистов команды слово. Интервью со специалистом опубликовано на YouTube-канале «КраСава».

Слуцкий заявил, что запретил игрокам называть друг друга братьями. «Да, я им объявил, что это слово у нас теперь вне закона», — подтвердил он.

Тренер объяснил, что слово «брат» ему не нравится своей универсальностью. «Люди теряют собственные лица, имена, фамилии, индивидуальные особенности. Меня это безумно бесит», — добавил Слуцкий.

7 апреля специалист раскритиковал форварда казанской команды Ивана Игнатьева за поездку в автомобиле в Ростов-на-Дону. «Дальнобойщик Иван — лох и злостный нарушитель карантина Иван Игнатьев», — написал Слуцкий.

Слуцкий возглавил «Рубин» 19 декабря 2019 года, на данный момент команда занимает 14-е место в турнирной таблице Тинькофф Российской премьер-лиги. До этого специалист тренировал московский ЦСКА, нидерландский «Витесс» и сборную России.

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