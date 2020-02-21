Бывший футболист сборной России вспомнил о фразе Слуцкого «Мы — говно»

Бывший футболист сборной России Олег Шатов вспомнил о фразе «Мы — говно», которую работавший с национальной сборной тренер Леонид Слуцкий и ряд игроков произнесли после вылета команды с чемпионата Европы 2016 года. Слова футболиста приводятся в Instagram-аккаунте журналиста Мурада Латыпова.

Шатов заявил, что не мог сказать такого, потому что он трудился с детства и проделал большую работу, чтобы оказаться в «Зените», за который сейчас выступает, и в национальной команде. «Мы не говно, просто на данном этапе мы обкакались», — предположил Шатов.

Полузащитник также отметил, что ему было неприятно услышать эти слова от тренера. «Мы не говно. Я не говно», — подчеркнул Олег.

Ситуацию, которая возникла после вылета сборной России с Евро, Слуцкий описал в интервью журналисту Юрию Дудю в июле 2016-го. По его словам, после последнего матча на групповом этапе к нему в номер вошли несколько игроков и хором произнесли: «Мы — говно». На том турнире сборная не одержала ни одной победы и заняла последнее место в своей группе.

Слуцкий после этого ушел из команды, зимой того же года покинул ЦСКА, поработал в Европе и вернулся в Россию. Теперь тренер возглавляет казанский «Рубин». Шатов же в последний раз играл за сборную России осенью 2016 года. В этом сезоне 29-летний игрок провел за «Зенит» восемь матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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