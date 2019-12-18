Сборная России по футболу получит уникальную форму

Сборная России по футболу получит новый комплект формы от компании Adidas. Об этом сообщает «Интерфакс».

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что у национальной команды будет «индивидуальная, уникальная» экипировка. Отмечается, что российские футболисты смогут играть в ней в следующем году.

Последний вариант формы для сборной России был представлен 7 ноября. Она была выполнена в красном цвете с синими и белыми полосами. При этом цвета российского флага на рукавах были представлены в обратной последовательности. Российские футболисты выступили против новой экипировки, из-за чего команда в оставшихся матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года выступала в старой форме.

Сборная России на Евро-2020 сыграет в группе В вместе с Бельгией, Данией и Финляндией. Первенство континента пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах в 11 странах.

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