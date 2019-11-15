Новую форму сборной России с флагом Сербии решили поменять

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что организация надеется получить от компании Adidas новую форму для национальной сборной. Его слова приводит Sport24.

Новый комплект экипировки был представлен 7 ноября. Она выполнена в традиционном красном цвете, на рукавах футболок расположились синие и белые линии, которые в сочетании с основным цветом формы напоминают флаг Сербии. По словам Алаева, РФС просил изменить расположение полос в сентябре, однако до презентации договоренности достигнуто не было.

«Это обоюдная вина: и наша, и Adidas. Текущий вариант никого не устраивает, у нас есть время все исправить», — пояснил генсек РФС. Он также отметил, что обсудить возможность разработки нового дизайна союз решил после того, как увидел реакцию болельщиков и СМИ.

12 ноября сообщалось, что футболисты сборной России выступили против новой экипировки, из-за чего команда в оставшихся матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сыграет в старом варианте. Главный тренер сборной Станислав Черчесов в комментарии ТАСС заявил, что игроки не обсуждали вопрос экипировки.

Подопечные Черчесова уже обеспечили себе путевку в финальный раунд Евро-2020. В отборочной группе I сборная России идет на втором месте, на три очка отставая от лидирующих бельгийцев. 15 ноября сборная в Санкт-Петербурге сыграет с Бельгией, через три дня — на выезде с Сан-Марино.

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