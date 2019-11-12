Сборная России по футболу отказалась от новой формы

Сборная России по футболу сыграет в старой форме в оставшихся матчах отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

Журналист Василий Конов в своем Telegram-канале пишет, что футболисты выступили против новой экипировки. Ее дизайн был разработан компанией Adidas.

7 ноября сборная России представила новую форму. Экипировка выполнена в красном цвете с синими и белыми полосами. При этом цвета российского флага на рукавах представлены в обратной последовательности.

Подопечные Станислава Черчесова уже обеспечили себе путевку в финальный раунд Евро-2020. В отборочной группе I сборная России идет на втором месте, на три очка отставая от лидирующих бельгийцев.

15 ноября сборная в Санкт-Петербурге сыграет с Бельгией, через три дня — на выезде с Сан-Марино.

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