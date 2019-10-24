Сборная России продолжила подниматься в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на пять строчек в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Новая версия опубликована на сайте организации.

Команда Станислава Черчесова переместилась с 42-го места на 37-е. В ее активе 1474 очка. Лидером списка остается команда Бельгии, набравшая 1755 баллов. Второе место занимают французы (1726), третье — бразильцы (1715).

Предыдущая версия рейтинга была опубликована в сентябре. Тогда сборная России также улучшила свой результат, поднявшись на четыре строчки.

С того момента команда провела два матча в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года и победила в обоих. Благодаря этому сборная обеспечила себе путевку в финальную стадию Евро.

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