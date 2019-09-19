Сборная России вновь поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 42-е место рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом в четверг, 19 сентября, сообщается на сайте организации.

Российская команда поднялась на четыре строчки, в ее активе 1455 очков. На 41-месте расположилась Исландия (1461). В тройку лидеров вошли сборные Бельгии (1752), Франции (1725) и Бразилии (1719).

9 сентября российские футболисты дома обыграли Казахстан (1:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. За три дня до этого команда Станислава Черчесова одержала волевую победу над Шотландией в гостях (2:1). После шести туров квалификационного турнира сборная России с 15 очками занимает второе место в группе I. Лидируют бельгийцы, набравшие 18 очков.

5 сентября ФИФА и и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) назвали имена футболистов, претендующих на попадание в символическую сборную 2019 года. В списке из 55 спортсменов не оказалось ни одного россиянина.

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