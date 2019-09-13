Бразилец из сборной России сравнил правила пьянки на родине и в России

Вратарь сборной России Маринато Гильерме рассказал, как проходят застолья у него на родине — в Бразилии. Слова футболиста приводятся на YouTube-канале национальной сборной.

Он отметил, что на важных праздниках в России «нужно вставать каждую минуту и говорить тост». В Бразилии же, по словам Гильерме, такой традиции нет. Вратарь отметил, что жители страны предпочитают «бухать, сидеть и отдыхать без тостов».

Гильерме — основной вратарь сборной России. Последний матч в ее составе он провел 9 сентября. В рамках квалификационного раунда чемпионата Европы-2020 команда обыграла Казахстан — 1:0. После шести матчей отборочного турнира сборная России набрала 15 очков и располагается на втором месте в группе I. Первое место занимают бельгийцы, в активе которых 18 очков.

В ноябре 2015-го бразилец оформил российское гражданство и в марте 2016-го получил вызов в сборную России. На клубном уровне Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В его составе он стал чемпионом страны.

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