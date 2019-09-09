Сборная России вырвала победу у Казахстана в отборочном турнире к Евро-2020

Сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Казахстана в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Калининграде и завершилась победой хозяев со счетом 1-0. Единственный мяч на 89-й минуте встречи забил защитник Марио Фернандес.

После шести матчей отборочного турнира сборная России набрала 15 очков и располагается на втором месте в группе I. Первое место занимают бельгийцы, в активе которых 18 очков.

В следующем туре российской команде предстоит сыграть с Шотландией. Матч состоится 10 октября.

Прямые путевки на Евро получат сборные, занявшие два первых места в турнирной таблице своей группы. Соревнования пройдут летом 2020 года в 12 городах, одним из которых станет Санкт-Петербург.

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