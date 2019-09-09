Объявлен состав сборной России на матч квалификации Евро-2020

Тренерский штаб сборной России по футболу объявил состав на матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Казахстана. Список игроков опубликован в Twitter-аккаунте команды.

Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

6 сентября сборная России одержала победу над шотландцами. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В отборочном турнире сборная России выступает в группе I. Команда провела пять матчей и набрала 12 очков. На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в таблице, позволяющее напрямую попасть на Евро.

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