Сборная России одержала волевую победу над Шотландией в квалификации Евро-2020

Сборная России по футболу победила команду Шотландии в выездном матче квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла вечером в пятницу, 6 сентября, в Глазго и завершилась со счетом 1:2. В первом тайме хозяева вышли вперед — отличился полузащитник Джон Макгинн на десятой минуте. На 40-й минуте россиянине сравняли счет усилиями нападающего Артема Дзюбы. Окончательный результат был установлен на 59-й минуте, когда защитник Стивен О'Доннелл поразил свои ворота.

В турнирной таблице группы I сборная России сохранила второе место: в пяти турах команда набрала 12 очков и на три балла отстает от лидирующих бельгийцев. Вторая строчка позволяет выйти на Евро напрямую.

Следующий матч сборная проведет проведет 9 сентября в Калининграде. Соперником команды Станислава Черчесова станет Казахстан.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!