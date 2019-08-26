Объявлен состав сборной России на отборочные матчи чемпионата Европы по футболу

Тренерский штаб сборной России по футболу объявил имена игроков, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Шотландии и Казахстана. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В список попали 26 футболистов.

Встреча с Шотландией пройдет 6 сентября в Глазго, матч с Казахстаном состоится 9 сентября в Калининграде.

В отборочном турнире сборная России выступает в группе I. Команда провела четыре матча и набрала девять очков. На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в таблице, позволяющее напрямую попасть на Евро.

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