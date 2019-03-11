Черчесов назвал состав сборной России на матчи отбора на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился со списком игроков, которые примут участие в стартовых матчах отбора на Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном. Состав команды опубликован на сайте Российского футбольного союза в понедельник, 11 марта.

В сборную впервые вызваны нападающий московского ЦСКА Федор Чалов и защитник голландского «Витесса» Вячеслав Караваев.

Полностью состав команды выглядит следующим образом.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак»), Вячеслав Караваев («Витесс»), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир»), Андрей Семенов («Ахмат»), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все — ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин («Спартак»), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба — «Зенит»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Федор Смолов («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА).

Команда начнет подготовку к матчам 17 марта в подмосковном Новогорске.

Матч с бельгийцами пройдет 21 марта в Брюсселе на стадионе имени Короля Бодуэна и начнется в 22:45 по московскому времени. Встреча с Казахстаном состоится 24 марта в Астана на стадионе «Астана Арена», начало — в 17:00 мск. Помимо этих соперников, россияне поборются за право участия в Евро-2020 с командами Шотландии, Кипра и Сан-Марино.

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