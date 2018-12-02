Сборная России узнала соперников по отбору на Евро-2020

Сборная России по футболу сыграет в группе I отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Трансляция жеребьевки велась на телеканале «Матч ТВ».

Соперниками национальной команды станут сборные Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. При жеребьевке Россия попала во вторую корзину. Остальные группы выглядят следующим образом:

Группа А: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово

Группа В: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург

Группа С: Нидерланды, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Белоруссия

Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар

Группа E: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан

Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта

Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия

Группа H: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдавия, Андорра

Группа I: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн.

Матчи чемпионата Европы 2020 года пройдут в 12 странах. Автоматических путевок на турнир хозяева не получат. Всего в соревновании примут участие 24 сборные. Напрямую из отборочных групп выйдут 20 сборных, еще четыре квоты будут разыграны в новом формате стыковых плей-офф, который связан с результатами команд в Лиге наций.

Отборочный турнир стартует в марте 2019 года и завершится в ноябре. Финальная стадия Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля.

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