ФИФА обвинили в сокрытии российского допинга перед ЧМ-2018

Главу следственной палаты комитета Международной федерации футбола (ФИФА) по этике Марию Клаудию Рохас обвинили в отказе в проведении независимого антидопингового расследования перед чемпионатом мира 2018 года в России. Об этом сообщает Der Spiegel.

По информации издания, в августе 2017 года канадский юрист и эксперт по допингу Ричард Макларен должен был прилететь в Швейцарию, чтобы встретиться с Рохас и представить ей доклад по российскому футболу. Он хотел показать подозрительные материалы о российском футболе, в частности о Виталии Мутко, которого канадец называл лидером допинговой системы страны.

Однако Рохас в последний момент отказалась от встречи с экспертом. В материале отмечается, что ФИФА не захотела ставить под угрозу проведение ЧМ-2018. «Теперь я понимаю, почему со мной так долго не общались. Что-то происходило за кулисами, о чем я не знал», — заявил Макларен.

Летом 2018 в России состоялся чемпионат мира по футболу. Российская команда впервые в истории дошла до четвертьфинала турнира, где в серии пенальти уступила хорватам.

В мае того же года ФИФА оправдала обвиненных в употреблении допинга футболистов из расширенного состава сборной России на ЧМ-2018. Федерация не нашла доказательств нарушений антидопинговых правил и закрыла дела, основанные на выводах главы независимой комиссии WADA под руководством Макларена.

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