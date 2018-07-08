Разоблачитель допинга раскритиковал чемпионат мира в России

Немецкий журналист Хайо Зеппельт раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) за организацию допинг-контроля на чемпионате мира 2018 года. Его слова приводит sportschau.de

«В России ФИФА никому не позволяет заглянуть за кулисы допинг-контроля, несмотря на то что на предыдущих чемпионатах мира работали независимые наблюдатели WADA. Сейчас на турнире нет внешних и независимых экспертов. Взятие проб, транспортировка и тестирование образцов — ФИФА все делает самостоятельно», — написал журналист.

ФИФА направила Зеппельту ответ на его претензии, который журналист также раскритиковал, назвав туманным. «Международная федерация утверждает, что значительно больше 10 процентов от всех взятых проб будут проверены на эритропоэтин (гормон, используемый спортсменами в качестве допинга — прим. «Ленты.ру»). Сколько именно, ФИФА не раскрывает. Это означает, что, напротив, до 90 процентов всех проб не будут проверены на гормон роста и пептиды», — заявил он.

Зеппельт решил не ехать на ЧМ-2018 в Россию, хотя российские власти сделали для него исключение, отменив запрет на посещение страны. В России немца собирались допросить в связи с уголовным делом в отношении информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова.

Журналист специализируется на расследованиях использования допинга атлетами в разных странах. С 2014 по 2016 год на ARD выходили его фильмы о нарушениях антидопинговых правил в России.

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