Разоблачителю допинга выбили путевку на чемпионат мира по футболу-2018

Немецкий журналист и эксперт телекомпании ARD Хайо Зеппельт сможет посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр иностранных дел Германии Хейко Маас.

«Промежуточный успех: российская сторона сообщила нам, что Зеппельт, по крайней мере, сможет поехать на чемпионат мира в Россию», — отметил политик.

11 мая ARD сообщала, что Зеппельту отказано в получении российской визы. В компании назвали инцидент «нарушением свободы прессы». Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, в свою очередь, признал, что немцу следует разрешить въезд в страну. При этом Соловьев подчеркнул, что, по его мнению, Зеппельт является пропагандистом, а не журналистом.

Хайо Зеппельт специализируется на расследованиях использования спортсменами допинга в разных странах, в том числе и в России. С 2014 по 2016 год на ARD выходили его фильмы-расследования о нарушениях антидопинговых правил в России.

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