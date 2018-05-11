Россия отказала в визе разоблачителю допинга

Немецкому журналисту Хайо Зеппельту отказано в получении визы для въезда в Россию, что не позволит ему посетить матчи чемпионата мира, который пройдет летом 2018 года. Об этом сообщает немецкая телекомпания ARD.

ARD отметили в своем заявлении, что их спортивный эксперт Зеппельт находится в российском списке «нежелательных персон» и журналисту было отказано во въезде в страну. Канал отмечает, что данный инцидент — беспрецедентное нарушение свободы прессы со стороны России.

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13 апреля немецкий журналист предрек новые санкции для российских спортсменов. По его словам, речь идет о 9 тысячах положительных допинг-проб у 4,5 тысячи атлетов.

Зеппельт неоднократно выступал в качестве разоблачителя махинаций с допингом в спорте. В период с 2014-го по 2016-й на ARD вышел цикл фильмов Зеппельта, посвященных допинговым нарушениям в российском спорте.

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