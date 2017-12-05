Разоблачитель махинаций с допингом в России спрятался от российских журналистов

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт попросил охрану не подпускать к нему российских репортеров в пресс-центре Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В здании, где во вторник, 5 декабря, проходит заседание исполкома МОК, корреспондент ВГТРК попросила Зеппельта дать комментарий в прямом эфире. В ответ немец развернулся и ушел, попросив охрану огородить его от внимания российских журналистов.

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Исполком МОК в данный момент обсуждает возможность допуска сборной России до участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. Многие отечественные спортсмены попали под санкции после расследования о российской государственной системе сокрытия положительных допинг-проб. В частности, в ноябре Россия лишилась 10 медалей, завоеванных на Играх-2014 в Сочи. Таким образом, команда потеряла первое место в общекомандном зачете.

С 2014 по 2016 год на телеканале ARD транслировались фильмы о российской допинг-программе. Их автором стал Зеппельт.