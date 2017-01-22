Телеканал ARD сообщил о продолжении работы отстраненного российского тренера

Тренер российских легкоатлетов Владимир Казарин, отстраненный по подозрению в нарушении антидопинговых правил, продолжает работать. Об этом немецкому телеканалу ARD рассказал российский бегун Андрей Дмитриев, сообщает в воскресенье, 22 января, «Р-Спорт».

«Они, безусловно, работают с допингом, и они не могут тренироваться без допинга. Казарин — далеко не самая крупная рыба. Я вижу, что тренеры, которые, безусловно, работали с допингом, все еще продолжают работать, как и спортсмены», — сказал атлет.

Генеральный директор Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Оливье Жера заявил, что вопрос Казарина будет одним из основных для рабочей группы IAAF, которая прибудет в Москву 23 января. «Если на видео действительно присутствует тренер, который временно отстранен IAAF, тогда ВФЛА должна соблюдать это отстранение. Поэтому ВФЛА не выполняет условия по восстановлению», — сказал он.

20 января Дмитриев в новом документальном фильме немецкого телеканала ARD назвал имена тренеров, замешанных в допинговом скандале.

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В мае 2016 года бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью газете The New York Times обвинил ряд российских победителей Олимпиады в Сочи в употреблении запрещенных препаратов, а в июне стал одним из героев фильма телекомпании ARD о допинге в России. Его признания легли в основу официального расследования под эгидой Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое возглавил канадский юрист Ричард Макларен.

В ноябре 2015 года независимая комиссия WADA обвинила Россию в многочисленных нарушениях правил. Работу московской антидопинговой лаборатории приостановили. Кроме того, было вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

Немецкий телеканал ARD в период с 2014 по 2016 год выпустил серию документальных фильмов, в которых сообщалось о систематическом применении допинга российскими спортсменами. В роли автора фильмов выступил немецкий журналист Хайо Зеппельт.