Российский бегун в новом фильме ARD назвал замешанных в допинге тренеров

Российский бегун Андрей Дмитриев заявил, что в новом документальном фильме немецкого телеканала ARD назвал имена тренеров, замешанных в допинговом скандале. Слова спортсмена приводит портал skirun.ru.

«Я назвал на камеру некоторые известные всем имена тренеров. Их спортсмены продолжают быть или претендовать на место в сборной. Некоторые подают индивидуальные заявки на международные старты. Антидопинг культура в стране пока что на очень плачевном уровне», — рассказал Дмитриев, отметив, что за интервью он не получил денег от телеканала.

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«Я сделал это не для денег. Мне возместили только затраты на билеты до Алма-Аты и обратно. Уезжать я никуда не намерен сейчас. На политубежище на Западе подавать не собираюсь», — подчеркнул спортсмен. По его мнению, в деле единственной допущенной до участия в Олимпийских играх 2016 года россиянки Дарьи Клишиной «не все так чисто».

«Ее имя несложно было вычислить в "имейлах" Родченкова. Как ее пропустили на Олимпиаду, вообще непонятно. Лицемерие какое-то. Также лицемерием было то, что подавали индивидуальные заявки на Олимпиаду некоторые спортсмены из списка 207 легкоатлетов, уличенных в применении допинга, которых мы нашли в "имейлах" Родченкова», — отметил Дмитриев.

Новый фильм о допинге в России будет показан телеканалом ARD в воскресенье, 22 января.

Последняя лента «Час икс для России» (Showdown for Russia) транслировалась на ARD 9 июня 2016 года. В ней бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков обвинил советника министра спорта России по вопросам антидопинга Наталью Желанову в полном разрушении потенциала Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Первые две документальные ленты журналиста о допинге в российском спорте показали 3 и 7 декабря 2014 года.