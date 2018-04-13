Разоблачитель махинаций с допингом анонсировал новые скандалы в русском спорте

Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт предупредил о новой информации по допингу в России. Об этом он написал в Twitter.

«Немногие осознают: грядет гораздо, гораздо больше (информации) о России. Будет показан допинг в России на протяжении многих лет: девять тысяч положительных проб у около 4,5 тысяч спортсменов, которые находятся под следствием у 60 международных федераций и спортивных органов. Ожидается огромное количество санкций», — заявил Зеппельт.

10 апреля в штаб-квартире Международного союза биатлонистов (IBU) начались обыски. Представители WADA рассказали, что обыск был связан с расследованием по вопросам допинга. В агентстве заявили, что президент IBU Андерс Бессеберг участвовал в коррупционных схемах и получил от российской стороны «полный дипломат долларов». Норвежские СМИ также сообщают, что с 2011 года он скрыл 65 спорных допинг-проб российских биатлонистов.

Зеппельт является автором фильмов о российском допинге, которые транслировались на канале ARD с 2014 по 2016 год и привели к массовой дисквалификации спортсменов.

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