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Международный союз биатлонистов обвинили в сокрытии допинг-проб россиян

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Президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга обвинили в том, что с 2011 года он скрыл 65 спорных допинг-проб российских биатлонистов. Об этом сообщает VG.

По информации норвежского СМИ, 17 из 22 россиян, участвовавших в сезоне-2017/18 в Кубке мира или Кубке IBU, были связаны с доказанными случаями нарушения антидопинговых правил. Дела касаются положительных допинг-проб или аномальных показателей крови.

Журналисты сообщают, что у полиции есть несколько источников информации о сокрытии допинг-проб: база РУСАДА с 2011 по 2015 год, показания информатора всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова и данные анонимных источников.

10 апреля австрийская полиция провела обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге. Представители WADA рассказали, что обыск был связан с расследованием по вопросам допинга. В агентстве заявили, что Бессеберг участвовал в коррупционных схемах и получил от российской стороны «полный дипломат долларов».

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