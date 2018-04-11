Международный союз биатлонистов оказался замешан в допинге

Представители всемирного антидопингового агентства (WADA) рассказали, что обыск штаб-квартиры Международного союза биатлонистов (IBU) в Австрии был связан с расследованием по вопросам допинга. Об этом сообщает NRK.

«Отдел расследований WADA обменялся информацией со следователями из правоохранительных органов Австрии и Норвегии, а также с Интерполом. WADA подтверждает, что обыски связаны с допингом, но больше мы ничего комментировать не будем», — заявил менеджер по связям с общественностью WADA Джеймс Фитцджеральд.

По информации австрийского издания Kronen Zeitung, обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге был связан с подозрениями в сокрытии положительных допинг-проб спортсменов. Предполагается, что чиновники IBU за деньги скрывали факты применения допинга некоторыми спортсменами.

Ранее, 10 апреля австрийская полиция провела обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге, сообщает Insidethegames. Офицеры федерального управления уголовной полиции Австрии осмотрели несколько комнат штаб-квартиры организации.

IBU подвергалась неоднократной критике со стороны национальных организаций и самих биатлонистов из-за проведения этапов Кубка мира и Кубка IBU в России. Выступая против антидопинговой политики IBU, ряд спортсменов бойкотировали соревнования в Тюмени и Ханты-Мансийске. В частности, на российский этап Кубка мира не поехали сборные США, Чехии и Украины.

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