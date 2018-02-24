Американские биатлонисты объявили бойкот этапу Кубка мира в России

Биатлонисты сборной США рассказали о решении бойкотировать заключительный в текущем сезоне этап Кубка мира в Тюмени. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Во время Игр в Пхенчхане прошло заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), в ходе которого было решено сохранить за Тюменью право на проведение заключительного этапа Кубка мира сезона 2017/2018, несмотря на допинговый скандал. Такое решение не понравилось многим спортсменам.

Ранее 15 февраля американский биатлонист Лоуэлл Бэйли заявил, что проведение соревнований в России — огромное оскорбление для «чистых» спортсменов. Его поддержал шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, который призвал к бойкоту соревнований, проводимых в России.

14 февраля IBU объявил, что два этапа соревнований на Кубок IBU в Увате и Ханты-Мансийске и этап Кубка мира в Тюмени не будут перенесены из России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!