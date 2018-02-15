Биатлонист из США оскорбился решением провести этап Кубка мира в России

Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли остался недоволен решением исполнительного комитета Международного союза биатлонистов (IBU) сохранить за Тюменью право на проведение заключительного этапа Кубка мира сезона 2017/2018. Слова спортсмена передает ESPN.

«Это станет огромным оскорблением для чистых атлетов. Это послание всему миру, участникам соревнований, что в комитете не считают допинг проблемой. Можно сказать, они вознаграждают федерации за использование допинга. Да, это по сути денежное вознаграждение, престиж», — заявил Бэйли.

Ранее с критикой в адрес IBU выступил другой биатлонист — швед Себастьян Самуэльссон. Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане признал, что разочарован решением о проведении этапов Кубка мира и Кубка IBU в России.

Кубок мира — крупнейший международный турнир биатлонистов, состоящий из девяти этапов. Финальный этап сезона-2017/18 пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. До этого российский этап Кубка мира принимал Ханты-Мансийск в сезоне-2015/16.

36-летний Бэйли — чемпион мира 2017 года в индивидуальной гонке на дистанции 20 километров. Он — единственный представитель мужской сборной США, побеждавший на этапах Кубка мира.

В результате допинг-скандала, разгоревшегося после интервью The New York Times бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, многие российские спортсмены были отстранены от Олимпийских игр в Рио де Жанейро и Пхенчхане. В частности, Игры-2018 пропускает лидер биатлонной команды России Антон Шипулин.

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