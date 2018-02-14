Серебряный призер Олимпиады расстроился из-за проведения турнира в России

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, завоевавший серебро в гонке преследования на Олимпийских играх в Пхенчхане, прокомментировал в Twitter решение Международного союза биатлонистов (IBU) сохранить международные соревнования сезона 2017/18 в России.

«Я очень разочарован сегодняшним решением IBU, которое было принято, несмотря на большое давление со стороны спортсменов, провести финал Кубка мира в России», — заявил Самуэльссон.

Ранее, 14 февраля, IBU принял решение оставить этап Кубка мира в Тюмени и этапы Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске согласно запланированному календарю.

12 февраля Самуэльссон выиграл серебряную медаль в гонке преследования. Победителем стал француз Мартен Фуркад, бронза досталась немцу Бенедикту Доллю.

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