Выигравший золото биатлонист выступил против недопуска Шипулина к Олимпиаде

Олимпийский чемпион Игр-2018 в биатлоне немец Арнд Пайффер выступил против недопуска к Олимпиаде российского биатлониста Антона Шипулина. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Знаю Антона много лет, с юношеского чемпионата 2008 года. Антон — отличный спортсмен, он не показывает аномально высокие результаты только на крупных турнирах, он стабилен. Всегда верил, что Шипулин — "чистый" спортсмен», — заявил Пайффер.

Биатлонист выразил недоумение отсутствием россиянина на олимпийской трассе в Южной Корее. «Я не знаю, почему его тут нет. Думаю, ему очень трудно, потому что Антон тоже ничего не понимает. Очень хотелось бы получить объяснение. В биатлонной семье это большой вопрос», — отметил он.

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Ранее 11 февраля Пайффер выиграл золотую медаль в спринтерской гонке. Второе место занял чех Михал Крчмар, бронза — у итальянца Доминика Виндиша. Россияне Антон Бабиков и Матвей Елисеев остались без наград, заняв 57-е и 83-е места.

В январе Международный олимпийский комитет не выдал приглашения на Олимпиаду ряду российских спортсменов, включая Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт-трекиста Виктора Ана, которые никогда не подозревались в нарушении антидопинговых правил.

Игры в Пхенчхане проходят с 9 по 25 февраля.

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