Российские биатлонисты допустили девять промахов на двоих и остались без медалей

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Матвей Елисеев остались без медалей в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бабиков и Елисеев допустили девять промахов на двоих, заняв 57-е и 83-е места соответственно. Золотую медаль выиграл немецкий биатлонист Арнд Пайффер (23 минуты 38,8 секунды, без промахов), серебро у чеха Михала Крчмара (плюс 4,4 секунды, без промахов), бронза — у итальянца Доминика Виндиша (плюс 7,7 секунды, 1 промах).

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Бабиков и Елисеев — единственные российский биатлонисты, допущенные до Олимпиады-2018. Лидер сборной Антон Шипулин остался без Игр из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК), никак не объяснившего нежелание приглашать ряд отечественных спортсменов.

10 февраля российские биатлонистки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева не сумели завоевать медалей в женском спринте. Акимова пришла к финишу 20-й, Кайшева — 33-й. Победа досталась немке Лауре Дальмайер, серебряную награду получила норвежка Марте Олсбу, бронзу — чешка Вероника Виткова.

Игры в Пхенчхане проходят с 9 по 25 февраля.

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