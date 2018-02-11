Норвежский лыжник устроил завал с россиянами и стал олимпийским чемпионом

Норвежский лыжник Симен Крюгер выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победитель преодолел 30-километровую дистанцию за 1 час 16 минут 20 секунд. На старте гонки Крюгер упал и свалил двух россиян — Андрея Ларькова и Дениса Спицова, что не помешало ему финишировать первым. Серебро и бронза — у норвежцев Мартина Йонсруда Сундбю (плюс 8,0 секунды) и Ханса-Кристера Холунда (плюс 9,9 секунды) соответственно.

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Спицов пришел к финишу четвертым. Отставание от чемпиона составило 12,7 секунды, а от третьего места — 2,8 секунды. Другие россияне не вошли в двадцатку сильнейших.

10 февраля шорт-трекист Семен Елистратов завоевал первую российскую медаль Олимпиады в Пхенчхане. Он стал третьим на дистанции 1500 метров. Золото выиграл южнокорейский спортсмен Лим Хе Джун, серебро досталось голландцу Шинки Кнегту.

Олимпиада проходит с 9 по 25 февраля.

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