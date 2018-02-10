Попавшегося на допинге француза спугнули вопросом о Викторе Ане

Шорт-трекист Тибо Фоконне, отбывший 18-месячную дисквалификацию за употребление допинга, ушел от ответа на вопрос о неучастии в Играх-2018 олимпийского чемпиона Сочи Виктора Ана. Об этом сообщает RT.

«Нет, я не отвечу на этот вопрос», — сказал 32-летний француз в беседе с корреспондентом.

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Ранее 10 февраля Фокконе удалось занять седьмое место в забеге на 1500 метров. Золото выиграл представитель Южной Кореи Лим Хе Джуну, серебряную медаль получил Шинки Кнегт из Голландии, а замкнул тройку призеров россиянин Семен Елистратов. Бронза, добытая 27-летним шорт-трекистом, стала первой медалью для российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане.

Виктор Ан не участвует в Играх. Международный олимпийский комитет (МОК) не отправил приглашения российскому спортсмену без объяснения причин. Апелляция, поданная Аном в Спортивный арбитражный суд, была отклонена.

В декабре 2017 года МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018 на основании расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA). Ряд российских спортсменов обвинили в применении запрещенных препаратов во время Олимпиады в Сочи. Допущенные до Игр атлеты выступают под олимпийским флагом.

XXXIII Олимпийские игры продлятся до 25 февраля.

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