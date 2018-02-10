Российский спортсмен впервые завоевал медаль на Олимпиаде-2018

Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

27-летний Елистратов показал время 2 минуты 10,687 секунды. Золотую медаль с олимпийским рекордом выиграл южнокорейский спортсмен Лим Хе Джун (2 минуты 10,485 секунды), серебро досталось голландцу Шинки Кнегту (2 минуты 10,555 секунды).

Материалы по теме Отожгли Самые яркие кадры открытия Олимпиады

Елистратов оказался в числе российских шорт-трекистов, приглашенных на Олимпиаду в Пхенчхан. При этом от Игр-2018 отстранен выступающий за Россию шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан. В Международном олимпийском комитете отказались объяснять, почему Ан не получил приглашения на ОИ-2018.

Елистратов — олимпийский чемпион Сочи в эстафете, чемпион мира-2015, девятикратный чемпион Европы.

Ранее 10 февраля были разыграны первые медали Олимпиады-2018. Шведская лыжница Шарлотт Калла выиграла золотую медаль в скиатлоне, серебро завоевала норвежская спортсменка Марит Бьорген, третьей стала Криста Пармакоски из Финляндии. Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграла золото в спринте, серебро и бронза достались норвежке Марте Олсбу и чешке Веронике Витковой соответственно.

Игры в Пхенчхане проходят с 9 по 25 февраля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!