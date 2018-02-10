Российский спортсмен впервые завоевал медаль на Олимпиаде-2018

Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
27-летний Елистратов показал время 2 минуты 10,687 секунды. Золотую медаль с олимпийским рекордом выиграл южнокорейский спортсмен Лим Хе Джун (2 минуты 10,485 секунды), серебро досталось голландцу Шинки Кнегту (2 минуты 10,555 секунды).
Елистратов оказался в числе российских шорт-трекистов, приглашенных на Олимпиаду в Пхенчхан. При этом от Игр-2018 отстранен выступающий за Россию шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан. В Международном олимпийском комитете отказались объяснять, почему Ан не получил приглашения на ОИ-2018.
Елистратов — олимпийский чемпион Сочи в эстафете, чемпион мира-2015, девятикратный чемпион Европы.
Ранее 10 февраля были разыграны первые медали Олимпиады-2018. Шведская лыжница Шарлотт Калла выиграла золотую медаль в скиатлоне, серебро завоевала норвежская спортсменка Марит Бьорген, третьей стала Криста Пармакоски из Финляндии. Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграла золото в спринте, серебро и бронза достались норвежке Марте Олсбу и чешке Веронике Витковой соответственно.
Игры в Пхенчхане проходят с 9 по 25 февраля.