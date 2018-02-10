На Олимпиаде разыграли первый комплект медалей

Шведская лыжница Шарлотт Калла завоевала первое золото на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Шведка заняла первое место в скиатлоне. Второй стала норвежская спортсменка Марит Бьорген, третьей финишировала Криста Пармакоски из Финляндии.

Представительницы команды «Олимпийских атлетов из России» Наталья Непряева, Анастасия Седова, Юлия Белорукова и Алиса Жанбалова расположились на 8-й, 12-й, 18-й и 21-й позициях.

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Скиатлон проходит в два этапа: первую часть (7,5 километра) спортсменки преодолевают классическим стилем, вторую (7,5 километра) — коньковым ходом.

После завоеванного серебра 37-летняя Бьорген стала лидером по количеству медалей на зимних Олимпийских играх среди женщин. Теперь в ее активе 11 наград: шесть золотых, четыре серебряные и одна бронзовая.

Олимпийские игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля.

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