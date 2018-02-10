Елистратов посвятил медаль «подло и мерзко отстраненным» россиянам

Российский шорт-трекист Семен Елистратов, ставший бронзовым призером в дистанции на 1500 метров, посвятил награду соотечественникам, которых не допустили до участия в Олимпиаде. Слова атлета передает корреспондент «Ленты.ру».

«На награждении еле сдерживал слезы. Для меня эта медаль — выстраданная. У меня было много взлетов и падений. Много людей говорили: "Семен, какие тебе Олимпийские игры. А я взял и доказал, что я могу, не отступил там, где отступали другие. Я безумно рад и горд и посвящаю эту медаль всем ребятам, которых так подло и мерзко, без каких либо объяснений отстранили. Медаль — для вас. Боритесь до конца», — заявил 27-летний спортсмен.

Бронзовая медаль стала для Елистратова второй олимпийской наградой в карьере. В 2014 на Играх в Сочи спортсмен завоевал золото в эстафете.

Среди российских шорт-трекистов, не получивших приглашение на Игры от Международного олимпийского комитета (МОК), оказался Виктор Ан. Причины в МОК комментировать отказались. Ан выиграл три золотых медали на Олимпиаде в Сочи.

Ранее 10 ферваля были разыграны первые награды Игр в Пхенчхане. Биатлонистка Лаура Дальмайер, представляющая сборную Германии, завоевала золотую медаль в спринте. Серебро досталось норвежской спортсменке Марте Олсбу, замкнула тройку призеров Вероника Виткова из Чехии. Обладателем золотой медали в скиатлоне стала шведка Шарлотт Калла, серебро досталось норвежской спортсменке Марит Бьорген, а бронзовую медаль примерила лыжница из Финляндии Криста Пармакоски.

XXXIII Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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