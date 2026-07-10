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18:41, 10 июля 2026Мир

Захарова назвала слухи о выездных визах для россиян ахинеей

Захарова: Слухи о выездных визах для россиян являются полной ахинеей
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова назвала ахинеей сообщения в СМИ о якобы ведущейся разработке в МИД РФ закона о выездных визах для россиян. Об этом сообщает ТАСС.

«Ахинея», — сказала политик в комментарии ТАСС.

Ранее Захарова заявила, что рост неонацистских настроений на Украине и активные попытки киевского режима возвеличивать пособников нацистов привели к исчерпанию терпения польской стороны.

По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, европейские страны рассматривают нацизм на Украине как фактор, который может быть выгоден с военной точки зрения.

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