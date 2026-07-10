Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова назвала ахинеей сообщения в СМИ о якобы ведущейся разработке в МИД РФ закона о выездных визах для россиян. Об этом сообщает ТАСС.
«Ахинея», — сказала политик в комментарии ТАСС.
Ранее Захарова заявила, что рост неонацистских настроений на Украине и активные попытки киевского режима возвеличивать пособников нацистов привели к исчерпанию терпения польской стороны.
По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, европейские страны рассматривают нацизм на Украине как фактор, который может быть выгоден с военной точки зрения.